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Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры

Сегодня в 10:55
Фото: leah hetteberg/Unsplash

Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в школах гольф и чир-спорт (чирлидинг) из‑за их несоответствия «отечественному историческому опыту и традициям». На портале правовых проектов появился проект приказа, обратила внимание РБК.

В документе упоминаются «национальные нравственно-этические нормы», которым тоже не соответствуют гольф и чирлидинг. При этом гольф был включен в школьную программу младших классов в марте этого года как эффективное средство физического воспитания, которое «формирует у обучающихся чувство патриотизма» и нравственные качества. Тогда появился в школах и чир-спорт.

Минпросвещения также считает нужным убрать из уроков массаж и баню из‑за «возрастной психофизиологии школьников». Следом ведомство решило хочет исключить из школьной программы зарубежных спортсменов, тренеров и соревнования «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

Некоторые изменения касаются не только физкультуры. Так, министры предлагают убрать из школьных программ термины «гендерный», «толерантность», «буллинг» и «семейное насилие», а вместо них использовать «понятные и нейтральные формулировки».

В министерстве пояснили, что проект подготовлен в связи с требования прокуратуры и «основными принципами государственной политики». »«Проектом приказа предполагается возврат системы образования ‎к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач», — пояснили его авторы.

Если проект одобрят, то он может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

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