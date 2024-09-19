Нелегальным мигрантам в РФ запретят оформлять детей в школы, управлять авто, пользоваться банками

В России создается реестр иностранцев, незаконно находящихся в стране, сообщил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, курирующий в МВД миграционную политику.

После внесения в реестр иностранцы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, регистрировать собственность, оформлять детей в детские сады и школы.

С 1 декабря для борьбы с незаконной миграцией в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска Маштаково Оренбургской области у въезжающих иностранцев будут брать отпечатки пальцев и фотографировать их. Процедуру не нужно будет проходить некоторым категориям лиц, но Горовой не уточнил, каким именно.

Пока дактилоскопию и фотографирование введут в качестве эксперимента для контроля миграционных потоков в Москву. После тестирования механизма правительство и ФСБ рассмотрит вопрос о применении его на всех пограничных переходах.

По словам замминистра, сейчас в России находятся 6 млн 174 тыс. человек с иностранным гражданством. Среди стран по численности их граждан в РФ на первых местах Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Суммарно на эти государства приходится 5,5 млн человек.