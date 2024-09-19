Вчера / 17:42
В Ливане новая волна взрывов гаджетов участников «Хезболлы». Пострадавших более сотни, есть погибшие
Сегодня / 12:00
«Яндекс Плюс» позволит оплачивать товары частями и открывать накопительный счет с повышенной ставкой
Сегодня / 11:03
Нелегальным мигрантам в РФ запретят оформлять детей в школы, управлять авто, пользоваться банками
Сегодня / 10:55
Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры
Сегодня / 09:59
Кремль снова начал выкладывать ролики на ютуб
Сегодня / 08:59
Бориса Надеждина могут признать банкротом. Он задолжал 77 млн рублей
Сегодня / 03:07
Звезда «Полуночной мессы» Рахул Кохли вновь снимется в хорроре — антологии «Deepest, Darkest»
Сегодня / 02:40
Эрик Робертс принес публичные извинения Джулии Робертс в мемуарах
Сегодня / 01:33
Документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» изначально длился 27 часов
Сегодня / 00:35
«Страсти Христова» Мела Гибсона получат сиквел. Съемки начнутся в 2025 году
Вчера / 23:29
Элайджа Вуд приезжает к дочери в Новую Зеландию в трейлере «Фантастического приключения»
Вчера / 23:09
В США восьмилетняя девочка угнала мамину машину, проехала 20 км и купила по пути фраппучино
Вчера / 22:35
Создатели «Американской истории преступлений» выпустят «Американскую историю любви» о чете Кеннеди
Вчера / 21:53
«Яндекс» запустил сервис такси в ОАЭ
Вчера / 21:25
У Большого Московского цирка появится новое здание — в десятки раз больше старого
Вчера / 20:29
Гимнастка Джордан Чайлз оспорит результаты Олимпиады с помощью сериала Netflix
Вчера / 19:59
«Назвать это возвращением вряд ли можно»: на Первом канале покажут документалку Познера о Турции
Вчера / 19:08
На территории «Олимпийского» откроют водный комплекс с 15 бассейнами
Вчера / 18:10
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид анонсировал сольный проект
Обновлено вчера в 17:19
Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. Два человека были застрелены
Вчера / 17:00
В Москве мальчик с особенностями развития попал из школы в больницу со следами побоев
Вчера / 16:53
Употребление ягод, чая и красного вина почти втрое снижает риск развития деменции
Вчера / 16:50
Гэри Олдман считает, что фильмам о Гарри Поттере не хватает Сириуса Блэка, и хочет сыграть Дамблдора
Вчера / 16:25
Гильермо дель Торо: «Могут ли ИИ-картинки заставить плакать? Да ни хрена»
Вчера / 15:56
Создатели «Тишины на съемочной площадке» готовят документальный сериал о крахе карьеры Шона Комбса
Вчера / 15:24
Отец прикрепил камеру на голову пакистанки, обосновав это заботой о безопасности
Вчера / 15:16
В Норвегии впервые в истории число электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей
Вчера / 14:34
Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»
Вчера / 14:25
Минпросвещения советует не брать больше трех детей мигрантов в классы
Вчера / 13:49
В России заработал сайт реестра повесток
Вчера / 13:25
Tekashi 6ix9ine анонсировал концерт в Москве 19 октября
Вчера / 12:25
Моргенштерна* признали иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона*
Вчера / 12:15
В Дубае подтвердили планы по запуску аэротакси в 2026 году
Вчера / 12:15
В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000
Вчера / 10:46
Матвиенко: «Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно»

В Австралии разработали электронную повязку для людей с СДВГ — она стимулирует префронтальную кору

Сегодня в 10:07
Фото: Neurode

Австралийский стартап Neurode разработал электронную повязку на голову для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает New Atlas.

Устройство необходимо носить 20 минут в день. Повязка обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры (ПФК), которая отвечает за фокусировку и исполнительную функцию.

Neurode подключается к приложению, которое отображает активность мозга и изменения ПФК. Их мониторинг должен помочь пользователю понять, как мозговая деятельность связана с симптомами СДВГ.

В приложение интегрирован виртуальный ассистент на основе ИИ по имени Рэй. В первую очередь он помогает настроить работу устройства и систематизировать активность в течение дня.

Стартап Neurode основала нейробиолог Натали Гуайярду, у которой в возрасте пяти лет диагностировали СДВГ. Вместе с инженером Дамианом Софревски она привлекла 3,7 млн долларов для вывода устройства на рынок.

Сейчас создатели повязки ищут добровольцев для клинических испытаний. Пока устройство не разрешено к широкому использованию, а его возможная цена неизвестна. Первые тестировщики отмечали, что не чувствовали ничего во время ношения повязки или ощущали легкое покалывание, сообщает Neurode.

СДВГ — это психическое расстройство, из‑за которого у человека часто возникают сложности с концентрацией внимания и усидчивостью. Есть предположение, что у людей с СДВГ сниженный уровень дофамина — гормона, отвечающего за удовольствие. Поэтому человек делает то, что вызывает его повышение: например, переключается на новое более интересное дело или переедает. О том, как живут люди с СДВГ, лечится ли он и как его отличить от лени, «Афиша Daily» разговаривала с экспертами Фонда «Обнаженные сердца».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами