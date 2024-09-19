Австралийский стартап Neurode разработал электронную повязку на голову для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает New Atlas.

Устройство необходимо носить 20 минут в день. Повязка обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры (ПФК), которая отвечает за фокусировку и исполнительную функцию.

Neurode подключается к приложению, которое отображает активность мозга и изменения ПФК. Их мониторинг должен помочь пользователю понять, как мозговая деятельность связана с симптомами СДВГ.

В приложение интегрирован виртуальный ассистент на основе ИИ по имени Рэй. В первую очередь он помогает настроить работу устройства и систематизировать активность в течение дня.

Стартап Neurode основала нейробиолог Натали Гуайярду, у которой в возрасте пяти лет диагностировали СДВГ. Вместе с инженером Дамианом Софревски она привлекла 3,7 млн долларов для вывода устройства на рынок.

Сейчас создатели повязки ищут добровольцев для клинических испытаний. Пока устройство не разрешено к широкому использованию, а его возможная цена неизвестна. Первые тестировщики отмечали, что не чувствовали ничего во время ношения повязки или ощущали легкое покалывание, сообщает Neurode.