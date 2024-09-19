Кремль снова начал выкладывать ролики на ютуб

Кремль вернулся к публикации видео на ютубе спустя год после отказа от этого. Это нужно для того, чтобы иметь больший доступ к зарубежной аудитории, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [Владимира Путина]», — сказал Песков. Речь идет о ютуб-канале под названием Kremlin.

Последние до оживления канала ролики выходили в начале года — полет Путина на ракетоносце Ту-160М и его интервью Такеру Карлсону. Если их не считать, то видео на Kremlin не выходили более года, пишет РБК.

5 сентября на канале начали появляться новые ролики с Путиным. Канал был создан в декабре 2005 года, через 10 месяцев после запуска видеохостинга, но самые старые ролики относятся к 2009 году, когда кресло президента занимал Дмитрий Медведев, выяснил ТАСС.