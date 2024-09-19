Бориса Надеждина могут признать банкротом. Он задолжал 77 млн рублей

Арбитражный суд Московской области может признать банкротом политика Бориса Надеждина, который намеревался участвовать в президентской гонке. Общая сумма его задолженности составляет 77,4 млн рублей, узнал «Коммерсант» из картотеки дел.

Иск о банкротстве Надеждина в мае подало Агентство страхования вкладов, выступающее конкурсным управляющим ликвидированного Росэнергобанка. 12 сентября суд открыл в отношении политика процедуру реструктуризации долгов. Из всей суммы основной долг составляет 26,2 млн рублей, остальное — проценты и пени.

В разговоре с газетой Надеждин заявил, что долг появился из‑за избирательной кампании партии «Правое дело», которая проводилась в 2011 году. Взятые в долг деньги были потрачены на расчеты с агитаторами, пояснил он. Политик не исключает, что подача иска связана с его попыткой участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.

Как пишет «Коммерсант», экс-глава Росэнергобанка Константин Шварц часто помогал Надеждину с деньгами на выборах, но в 2011 году попросил оформить финансовую помощь как кредит. Политик взял 200 тыс. долларов под минимальные проценты (7,5% годовых) и без определенного срока погашения. В течение следующих лет кредит продлевался. В 2017-м банк лишили лицензии, Шварц пропал, а долг перешел к АСВ. Сам же Надеждин вернуть долг не мог: «Единственным стабильным источником [на тот момент] дохода стала пенсия по инвалидности».

По мнению Надеждина, это история «скорее политическая, чем про личные финансы или бизнес». После его ходатайства сумма задолженности уменьшилась, но «все равно остается огромной».