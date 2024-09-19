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Звезда «Полуночной массы» Рахул Коли вновь снимется в хорроре — антологии «Deepest, Darkest»

Сегодня в 03:07
Кадр: Netflix

Британский актер Рахул Коли, известный по сериалам «Полуночная месса» и «Прихраки усадьбы Блай» Майка Флэнагана, снимется в еще одном хорроре — научно-фантастической антологии «Deepest, Darkest». Об этом сообщил Variety.

Проект разработают сценарист Марк Бернардин («Касл-Рок», «Тредстоун») и актриса Тиффани Смит («Пациенты», «Сверхъестественное»). Продюсерами станут Акела Купер («М3ГАН», «Злое») и Дэвид Дастмалчян («Отряд самоубийц»).

«„Deepest, Darkest“ — это впечатляющий проект, объединяющий все мои любимые жанры и моих любимых людей. Я присоединился к этому проекту не задумываясь», — прокомментировал Коли.

По словам создателей антологии, она будет сочетать в себе жанры хоррора, черной комедии, саспенс-триллера и научной фантастики. В центре историй окажется тема секретов.

Фрагменты фильма поставят сценаристы Латойя Морган («Ходячие мертвецы»), Дерик А. Хьюз и Бенджамин Рааб («Квантовый скачок»), Убах Мохамед («Рассказ служанки»), Ламонт Маги, Суджата Дэй и Кевин Эйвери.

В данный момент авторы проекта собирают деньги на его создания с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. Пока из удалось получить 128 тысяч долларов из требуемых 250 тысяч.

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