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Эрик Робертс принес публичные извинения Джулии Робертс в мемуарах

19 сентября 2024 в 02:40
Фото: John Nacion/Getty Images

Американский актер Эрик Робертс, известный по фильмам «Король цыган» и «Темный рыцарь», принес публичные извинения своей сестре Джулии в книге мемуаров «Runaway Train» («Поезд-беглец»). Об этом сообщил Independent.

Артист попросил прощения за «ослиное» замечание, сделанное им в прошлом. В 2018 году он заявил в интервью Vanity Fair, что без него «не было бы Джулии Робертс», и напомнил, что первым в семье подписал контракт с агентством по поиску талантов.

Робертс вспомнил, как сам предложил компании William Morris взять на работу Джулию. «Я был первым, кто получил номинации на „Золотой глобус“ и „Оскар“, так что я горжусь этим», — добавил актер тогда.

Теперь Эрик выразил надежду, что Джулия примет его публичные извинения. Он также признался, что многолетняя зависимость от наркотиков разрушила его отношения с его младшими сестрами.

«Я не удивлюсь, если они страдали от посттравматического стрессового расстройства из‑за того, что находиться рядом со мной было опасно. Лиза и Джулия нуждались в любви и защите, а вместо этого получили страх и неуверенность», — признался Робертс.

Актер добавил, что «самым большим последствием употребления наркотиков» для него стала потеря опеки над дочерью Эммой, известной ролями в «Американской истории ужасов» и «Королевах крика».

С матерью Эммы, Келли Каннингем, Робертс расстался, когда девочка была еще младенцем. Борьба за опеку над малышкой стала причиной разрыва Эрика с сестрой Джулией. Та встала на сторону Каннингем и оплатила ей адвоката.

Ранее Робертс рассказал в интервью, что сестра и дочь запретили ему говорить о них публично. «Я не должен говорить ни о ком из них, но я говорю», — отметил тогда актер.

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