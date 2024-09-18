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Документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» изначально длился 27 часов

Сегодня в 01:33
Фото: billieeilish

Первоначальная версия документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» длилась 27 часов. Об этом сообщил Collider со ссылкой на создателя картины Р. Дж. Катлера.

Режиссер признался, что при работе над фильмами монтаж всегда сложен. «Всегда получается долго, и ты думаешь, что никгда не сможешь это сократить», — пояснил он.

Катлер отметил, что смонтировал «чудесные 27 часов», в которых рассказывалось о жизни американской поп-звезды. «Если у тебя есть время, заходи. Я тебе покажу», — обратился он к журналисту Стиву Вейнтраубу.

«У Билли было много того, о чем хотелось сказать», — пошутил кинематографист, вспомнив, что такой длинной документалки не получалось даже у Питера Джексона, который работал над историей The Beatles.

Дэвид Фурниш добавил, что продолжительность «Слегка размытого мира» показывает, какой богатой оказалась история Айлиш, несмотря на ее юный возраст. Обычно документалистам не удается набрать и пяти часов за неделю со столь молодыми героями, отметил Фурниш.

Финальная версия ленты об Айлиш была сокращена до 2 часов 20 минут. Она вышла на экраны в 2021 году и по-прежнему доступна на стриминговом сервисе Apple TV+. «Афиша Daily» делилась своими впечатлениями о картине.

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