«Страсти Христова» Мела Гибсона получат сиквел. Съемки начнутся в 2025 году

Работа над сиквелом пройдет предположительно на Мальте. Гибсон в данный момент находится на архипелаге вместе с командой и подбирает локации для съемок. Он проведет в стране пять дней и встретится с представителями правительства Мальты.

«Это не линейное повествование… вы должны сопоставить центральное событие, о котором я пытаюсь рассказать, со всем, что будет в будущем, было в прошлом и случилось в других сферах, и в этом есть нечто научно-фантастическое. Эо большая история. Это сложная концепция, и мне потребовалось много времени, чтобы сосредоточиться и найти способ рассказать эту историю так, чтобы она действительно приносила результат», — говорил в интервью Гибсон в 2022 году.