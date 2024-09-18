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«Страсти Христова» Мела Гибсона получат сиквел. Съемки начнутся в 2025 году

Сегодня в 00:35
Кадр: Icon Productions

Фильм «Страсти Христовы» Мега Гибсона получит сиквел «Страсти Христовы: Воскрешение». Его съемки стартуют в начале 2025 года, сообщил Collider.

Роль Спасителя в продолжении вновь исполнит Джим Кэвизел. Сценарий картины написали Гибсон и Рэндалл Уоллес («Храброе сердце»). Они создали не менее шести вариантов текста, прежде чем утвердили финальный вариант.

Детали сюжета картины остаются в тайне. Предполагается, что вторая часть «Страстей Христовых» будет более духовной и метафизической в сравнении с оригинальным фильмом.

Работа над сиквелом пройдет предположительно на Мальте. Гибсон в данный момент находится на архипелаге вместе с командой и подбирает локации для съемок. Он проведет в стране пять дней и встретится с представителями правительства Мальты.

«Это не линейное повествование… вы должны сопоставить центральное событие, о котором я пытаюсь рассказать, со всем, что будет в будущем, было в прошлом и случилось в других сферах, и в этом есть нечто научно-фантастическое. Эо большая история. Это сложная концепция, и мне потребовалось много времени, чтобы сосредоточиться и найти способ рассказать эту историю так, чтобы она действительно приносила результат», — говорил в интервью Гибсон в 2022 году.

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