Элайджа Вуд приезжает к дочери в Новую Зеландию в трейлере «Фантастического приключения»

Американский актер Элайджа Вуд, известный по трилогии «Властелин колец», появился в трейлере фильма «Фантастическое приключение» («Bookworm», или «Книжный червь»). Его опубликовали на ютуб-канале Rotten Tomatoes Indie.
Ролик знакомит зрителей с девочкой по имени Милдред, любящей книги, охоту, рыбалку и приключения. Она живет в Новой Зеландии с мамой, пока той не приходится лечь в больницу.
Заботиться о Милдред приезжает ее отец-иллюзионист, которого девочка совершенно не знает. Мужчина узнает свою дочь и ее страну, в которой она живет, учится выживать в дикой природе и быть ответственным за кого‑то, кроме себя.
Вуд исполнил роль непутевого отца Милдред. В образе очаровательной девочки предстала Нелл Фишер, ранее снимавшаяся в «Восстании зловещих мертвецов» и «Очень странных делах».
В актерский состав картины также вошли Майкл Смайли, Моргана О’Рейли, Миллен Бейрд и Никки Сиулепа. Режиссером ленты выступил Ант Тимпсон, автор «Иди к папочке». Он же написал сценарий фильма вместе с Тоби Харвардом.
Премьера «Фантастического приключения» в России запланирована на 10 октября.