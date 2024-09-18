Элайджа Вуд приезжает к дочери в Новую Зеландию в трейлере «Фантастического приключения»

Американский актер Элайджа Вуд, известный по трилогии «Властелин колец», появился в трейлере фильма «Фантастическое приключение» («Bookworm», или «Книжный червь»). Его опубликовали на ютуб-канале Rotten Tomatoes Indie.

Ролик знакомит зрителей с девочкой по имени Милдред, любящей книги, охоту, рыбалку и приключения. Она живет в Новой Зеландии с мамой, пока той не приходится лечь в больницу.

Заботиться о Милдред приезжает ее отец-иллюзионист, которого девочка совершенно не знает. Мужчина узнает свою дочь и ее страну, в которой она живет, учится выживать в дикой природе и быть ответственным за кого‑то, кроме себя.