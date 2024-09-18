В США восьмилетняя девочка угнала мамину машину, проехала 20 км и купила по пути фраппучино

8-летняя девочка из города Бедфорд в штате Огайо украла мамину машину и поехала за покупками в магазин. Ее нашли в 20 километрах от дома в целости и сохранности, сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Утром 15 сентября мать девочки сообщила правоохранителям, что ее дочь пропала — а вместе с ней и ее кроссовер Nissan Rogue 2020 года. Изучив кадры с соседской камеры видеонаблюдения, они выяснили, что девочка самостоятельно села в автомобиль и уехала.

Примерно в то же время полицейским приходит другое сообщение — о машине, похожей на Nissan Rogue, которая виляет на дороге и беспорядочно пересекает полосы движения. К правоохранителям обратился водитель проезжавшей рядом машины Джастин Кимери, который заснял подозрительную машину на видеорегистратор.

Видео: Джастин Кимери

Кимери посчитал, что водитель может быть пьяным или ему требуется неотложная медицинская помощь. Когда он обгонял белый кроссовер, то пытался увидеть водительницу, но «едва смог ее разглядеть» из‑за маленького роста.

В какой‑то момент девочка заехала на парковку, но затем вновь выехала на дорогу. Очевидец предположил, что она отвлекалась на что‑то за рулем. «Я пытался подать ей сигнал, чтобы она сбавила скорость или остановилась, но она просто продолжила движение», — отметил он.

В итоге девочку обнаружили в магазине Target — в 20 километрах от дома. Беглянка призналась, что врезалась по пути в почтовый ящик, а еще заехала в Starbucks за кофе. «Мы дали ей допить ее фраппучино. Мы не злые» — отметили в полицейском управлении Бедфорда.