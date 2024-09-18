В США восьмилетняя девочка угнала мамину машину, проехала 20 км и купила по пути фраппучино

Вчера / 17:42
В Ливане новая волна взрывов гаджетов участников «Хезболлы». Пострадавших более сотни, есть погибшие
Сегодня / 00:35
«Страсти Христова» Мела Гибсона получат сиквел. Съемки начнутся в 2025 году
Вчера / 23:29
Элайджа Вуд приезжает к дочери в Новую Зеландию в трейлере «Фантастического приключения»
Вчера / 22:35
Создатели «Американской истории преступлений» выпустят «Американскую историю любви» о чете Кеннеди
Вчера / 21:53
«Яндекс» запустил сервис такси в ОАЭ
Вчера / 21:25
У Большого Московского цирка появится новое здание — в десятки раз больше старого
Вчера / 20:29
Гимнастка Джордан Чайлз оспорит результаты Олимпиады с помощью сериала Netflix
Вчера / 19:59
«Назвать это возвращением вряд ли можно»: на Первом канале покажут документалку Познера о Турции
Вчера / 19:08
На территории «Олимпийского» откроют водный комплекс с 15 бассейнами
Вчера / 18:10
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид анонсировал сольный проект
Обновлено вчера в 17:19
Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. Два человека были застрелены
Вчера / 17:00
В Москве мальчик с особенностями развития попал из школы в больницу со следами побоев
Вчера / 16:53
Употребление ягод, чая и красного вина почти втрое снижает риск развития деменции
Вчера / 16:50
Гэри Олдман считает, что фильмам о Гарри Поттере не хватает Сириуса Блэка, и хочет сыграть Дамблдора
Вчера / 16:25
Гильермо дель Торо: «Могут ли ИИ-картинки заставить плакать? Да ни хрена»
Вчера / 15:56
Создатели «Тишины на съемочной площадке» готовят документальный сериал о крахе карьеры Шона Комбса
Вчера / 15:24
Отец прикрепил камеру на голову пакистанки, обосновав это заботой о безопасности
Вчера / 15:16
В Норвегии впервые в истории число электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей
Вчера / 14:34
Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»
Вчера / 14:25
Минпросвещения советует не брать больше трех детей мигрантов в классы
Вчера / 13:49
В России заработал сайт реестра повесток
Вчера / 13:25
Tekashi 6ix9ine анонсировал концерт в Москве 19 октября
Вчера / 12:25
Моргенштерна* признали иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона*
Вчера / 12:15
В Дубае подтвердили планы по запуску аэротакси в 2026 году
Вчера / 12:15
В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000
Вчера / 10:46
Матвиенко: «Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно»
Вчера / 10:39
Шону Комбсу отказали в освобождении под залог
Вчера / 09:42
Роберт Паттинсон бесконечно погибает в дебютном трейлере «Микки 17»
Вчера / 09:19
Участники реалити-шоу MrBeast подали на блогера в суд
Вчера / 03:27
Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в берлинском университете
Вчера / 02:54
Джон Сина сыграет в боевике «Matchbox», вдохновленном серией культовых игрушек
Вчера / 02:10
Дженнифер Лопес снимется со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстайном в ромкоме «Офисный роман»
Вчера / 01:02
В Алматы нашли кота, сбежавшего из переноски в аэропорту месяц назад
Вчера / 00:04
В Армении установят самую высокую в мире статую Иисуса Христа
17 сентября / 23:03
Netflix показал тизер «Женщины часа» — режиссерского дебюта Анны Кендрик

В США восьмилетняя девочка угнала мамину машину, проехала 20 км и купила по пути фраппучино

Вчера в 23:09
Скриншот из видео Джастина Кимери

8-летняя девочка из города Бедфорд в штате Огайо украла мамину машину и поехала за покупками в магазин. Ее нашли в 20 километрах от дома в целости и сохранности, сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Утром 15 сентября мать девочки сообщила правоохранителям, что ее дочь пропала — а вместе с ней и ее кроссовер Nissan Rogue 2020 года. Изучив кадры с соседской камеры видеонаблюдения, они выяснили, что девочка самостоятельно села в автомобиль и уехала.

Примерно в то же время полицейским приходит другое сообщение — о машине, похожей на Nissan Rogue, которая виляет на дороге и беспорядочно пересекает полосы движения. К правоохранителям обратился водитель проезжавшей рядом машины Джастин Кимери, который заснял подозрительную машину на видеорегистратор.

Видео: Джастин Кимери

Кимери посчитал, что водитель может быть пьяным или ему требуется неотложная медицинская помощь. Когда он обгонял белый кроссовер, то пытался увидеть водительницу, но «едва смог ее разглядеть» из‑за маленького роста.

В какой‑то момент девочка заехала на парковку, но затем вновь выехала на дорогу. Очевидец предположил, что она отвлекалась на что‑то за рулем. «Я пытался подать ей сигнал, чтобы она сбавила скорость или остановилась, но она просто продолжила движение», — отметил он.

В итоге девочку обнаружили в магазине Target — в 20 километрах от дома. Беглянка призналась, что врезалась по пути в почтовый ящик, а еще заехала в Starbucks за кофе. «Мы дали ей допить ее фраппучино. Мы не злые» — отметили в полицейском управлении Бедфорда.

Девочку доставили домой, никому в связи с этим инцидентом обвинений не предъявили.

Расскажите друзьям
Теги:
Starbucks
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами