Создатели «Американской истории преступлений» выпустят «Американскую историю любви» о чете Кеннеди

Продюсеры «Американской истории преступлений» Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон выпустят новый сериал — «Американская история любви». Об этом сообщил Variety.

Первый сезон шоу расскажет об отношениях журналиста Джона Ф. Кеннеди-младшего и публицисти Кэролин Бессетт. Они познакомились в 1992 году, стали парой в 1994 году и поженились в 1996 году. Спустя три года супруги погибли в авиакатастрофе.

«Это история, которая находит у людей отклик сегодня. Это потрясающе. Многие молодые женщины видят в ней икону определенного периода времени, и это завораживает. Мы надеемся, что скоро сможем перенести ее на экран», — сказал Симпсон.

Когда «Американская история любви» выйдет на экраны, пока неясно. Впервые о проекте заговорили в 2021 году, но с тех пор о нем ничего не было известно. По признанию Симпсона, команда постоянно работает одновременно над несколькими задумками — и не все они добираются до публики.

В частности, автор «Американской истории преступлений» Райан Мерфи говорил, что один из сезонов будет посвящен легендарному нью-йоркскому клубу Studio 54. Однако это так и не произошло.