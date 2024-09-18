«Яндекс» запустил сервис такси в ОАЭ

Международный бренд «Яндекса» Yango запустил сервис заказа такси в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщило торговое представительство России в стране.

Сервис запущен партнерстве с интегрированным транспортным центром (ITC) Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата. «Предоставление услуг такси через международные приложения, такие как Yango, повышает операционную эффективность и упрощает бронирование поездок», — рассказал гендиректор ITC Абдулла аль-Марзуки порталу Gulf Business.

На стадии тестирования сервиса в Абу-Даби работало более 300 такси, которые за последние пять месяцев совершили более 8000 поездок. К сервису уже подключились более 1500 местных водителей. Доступны автомобили Toyota Camry, Nissan Altima, Hyundai Sonata и Tesla.

Заказать поездку можно через приложение Yandex Go или Yango, которое поддерживает арабский, английский и другие языки.