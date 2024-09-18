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«Яндекс» запустил сервис такси в ОАЭ

Сегодня в 21:53
Фото: Nerdbird89

Международный бренд «Яндекса» Yango запустил сервис заказа такси в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщило торговое представительство России в стране.

Сервис запущен партнерстве с интегрированным транспортным центром (ITC) Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата. «Предоставление услуг такси через международные приложения, такие как Yango, повышает операционную эффективность и упрощает бронирование поездок», — рассказал гендиректор ITC Абдулла аль-Марзуки порталу Gulf Business.

На стадии тестирования сервиса в Абу-Даби работало более 300 такси, которые за последние пять месяцев совершили более 8000 поездок. К сервису уже подключились более 1500 местных водителей. Доступны автомобили Toyota Camry, Nissan Altima, Hyundai Sonata и Tesla.

Заказать поездку можно через приложение Yandex Go или Yango, которое поддерживает арабский, английский и другие языки.

Сервис заказа такси Yango представлен более чем в 20 странах, включая Норвегию, Израиль, Катар, Колумбию, Анголу и Замбию. В конце 2023 года Yango открыл в Дубае первый международный офис.

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