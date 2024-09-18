Большой Московский цирк на проспекте Вернадского получит новое здание. Москомархитектура уже объявила конкурс на разработку архитектурной концепции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новое здание будет почти в 30 раз больше существующего. Его площадь составит около 80 тысяч квадратных метров, из них 20 тысяч расположатся под землей. Вместимость комплекса достигнет 5000 зрителей.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, из цирка хотят сделать полноценный культурный центр. В нем будет зона общепита, а также развлекательные зоны и площадки для обучения.

«Основная идея конкурса — превратить цирк в многофункциональную площадку формата лайфстал, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов. Это будет культурный центр с различными образовательными и развлекательными программами», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что надеется увидеть «яркие проекты». «Место видовое, здесь пересекаются два важных проспекта — Вернадского и Ломоносовский, и работы должны быть очень высокого уровня», — пояснил архитектор.

Кузнецов отметил, что техническая и функциональная составляющая существующего цирка устарели, потому он требует реконструкции. Новое пространство будет иметь общественную зону площадью 22,5 тыс. «квадратов», зону содержания животных — 5000 квадратных метров и зону обслуживания представлений — 30 тыс. квадратных метров с помещениями для артистов и мастерскими.