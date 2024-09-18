Гимнастка Джордан Чайлз оспорит результаты Олимпиады с помощью сериала Netflix

Американская гимнастка Джордан Чайлз использует кадры из сериала Netflix о семикратной олимпийской чемпионке Симоны Байлз, чтобы оспорить результаты соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже. Об этом написал Independent.

Спортсменка уже обратилась в Высший федеральный суд Швейцарии в надежде вернуть себе бронзовую медаль. Чайлз получила ее, когда ее тренер оспорила оценку гимнастки, но затем лишилась ее, когда Спортивный арбитражный суд (СAS) посчитал, что протест был подан на четыре секунды позднее разрешенного времени.

Чайлз утверждает, что у нее есть доказательство, что апелляцию подали вовремя. По словам спортсменки, момент протеста попал на видео, которое записывали документалисты для сериала «Simone Biles Rising».

Адвокат гимнастки Морис М Су заявил, что CAS уже предоставляли фрагмент съемки, но суд отказался с ним ознакомиться. По словам защитника, таким образом «фундаментальное право Чайлз быть услышанной» было нарушено.

Первая часть сериала о Симоне Байлз вышла на Netflix в конце июля. Она рассказывала о том, как одна из лучших гимнасток в истории столкнулась с ментальными проблемами на Олимпиаде в Токио и была вынуждена сняться с соревнований, после чего она решила продолжить карьеру до следующих Игр.