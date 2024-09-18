«Назвать это возвращением вряд ли можно»: на Первом канале покажут документалку Познера о Турции

Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь», передает РБК со ссылкой на гендиректора телеканала Константина Эрнста.

Сам Познер в комментарии RTVI сказал, что «возвращением на Первый канал» назвать это «вряд ли возможно». Он пояснил, что «Турецкая тетрадь» — это документальный проект о путешествии по Турции в духе тех, что они делали с Иваном Ургантом.

Съемки фильма проходили в Турции в прошлом году, недавно работа над ним завершилась. Познер отметил, что пока не получал окончательного решения о допуске проекта в эфир, но, предположительно, ему дали зеленый свет.

О том, что его восьмисерийный фильм о Турции отдали на Первый канал, Познер говорил в интервью Forbes, которое вышло 12 сентября. «Фильм принят, ну а теперь уже мы ожидаем суждения господина Эрнста. И если ему фильм понравится, он определит, когда он пойдет», — отмечал ведущий.