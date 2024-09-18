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На территории «Олимпийского» откроют водный комплекс с 15 бассейнами

Сегодня в 19:08
Фото: Arthur Shuraev/Unsplash

На территории спорткомплекса «Олимпийский» появится 15 бассейнов, концертный зал на 12 тыс. зрителей и более ста площадок для занятий физкультурой. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что реконструкция легендарного объекта продолжается. Новый комплекс будет состоять из четырех сооружений, три из которых окажутся соединены стилобатом.

В главном здании откроется концертный зал-трансформер с кинокластером, торговой галереей, гастрономическими зонами и площадками для мероприятий. Рядом построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Он включит в себя ледовую арену, залы для керлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, корты для большого тенниса. Кроме того, в «Олимпийском» появится масштабный водный комплекс.

Два бассейна будут соответствовать олимпийским требованиям, каждый из них будет оснащен трибунами на 4 тыс. зрителей. Помимо них, москвичи получат зоны для серфинга, пляжного футбола и волейбола, залы для фехтования и восточных единоборств.

«На зданиях уже идут работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Также в планах строительство малого концертного зала на 2 тыс. зрителей», — поделился Собянин.

По словам мэра, в «Олимпийском» в будущем «будет все для проведения профессиональных спортивных соревнований, любительских занятий, культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений». Рядом с комплексом для удобства горожан появится станция метро «Достоевская».

Спорткомплекс «Олимпийский» построили в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он использовался не только для проведения соревнований, но и был крупнейшей в городе концертной площадкой. На ней в разные годы выступали Black Sabbath, «Кино», Depeche Mode, Kiss, Земфира, Селена Гомес, Стинг, Бьорк, Бейонсе и Пинк. В 2019 году «Олимпийский» закрыли на реконструкцию, она должна завершиться в 2025 году.

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