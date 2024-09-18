Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид анонсировал сольный проект

Дамиано Давид, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, выигравшей «Евровидение» в 2021 году, анонсировал сольный проект. Он заявил в соцсетях, что представит собственный трек «Silverlines» 27 сентября.

Сперва музыкант опубликовал на ютубе видео, в котором он едет на заднем сиденье автомобиля в неизвестном направлении. За кадром Давид рассказывает о себе и признается, что «сегодня — первый день» его жизни.

«Я родился в 1999 году в Риме, в Италии. Я люблю музыку, искусство и женщин. Я люблю ощущение красивой одежды и аромат хорошего парфюма. В своей жизни я был вором, лжецом, любовником, оборотнем. Я объехал весь мир в поисках своего голоса, только чтобы вернуться туда, где все началось», — говорит он в ролике.

Позднее артист опубликовал в инстаграме* аудио, имитирующее связь между командиром летательного корабля и его руководством на Земле. В нем неизвестный голос обращается к английскому певцу Labrinth.

Наконец, Давид представил тизер песни «Silverlines». Видео оказалось оформленным в ретростилистике. Оно предваряет релиз сингла, который уже доступен для предзаказа. Трек, как выяснилось, спродюсировал Labrinth.

На церемонии вручения премий MTV Video Music Awards Дамиано отметил, что «в течение долгого, долгого времени работал над новым проектом» и «очень гордится» получившимся результатом.

Музыкант намерен выразить в сольном творчестве «более личную и уязвимую часть себя, которая остается совершенно нетронутой в творчестве Måneskin». При этом Давид не перестает работать с группой.