В Ливане новая волна взрывов гаджетов участников «Хезболлы». Пострадавших более сотни

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, сообщает Al Hadath. На улицах Бейрута много машин скорой помощи.

Пострадавших более сотни. Государственное информационное агентство Ливана передает о гибели как минимум троих человек.

По информации телеграм-канала Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» портативные радиостанции ICOM. Кроме раций взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой, пишет турецкая Yeni Şafak.