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«Яндекс Плюс» позволит оплачивать товары частями и открывать накопительный счет с повышенной ставкой

Сегодня в 12:00
Фото: Vitalii Khodzinskyi / Unsplash

«Яндекс» расширил возможности подписки «Плюс». Ее обладателям позволят оплачивать товары частями без переплат в любых магазинах и открывать накопительный счёт с повышенной ставкой, а также предложат большой выбор категорий повышенного кешбэка по карте Пэй и картам других банков.

Пользователям дадут возможность оплачивать покупки в рассрочку картой Сплита на два месяца без переплат в любом магазине.

Кроме того, подписчикам станет доступен накопительный счёт в Яндекс Сейве с повышенной ставкой 20% на первые три месяца. Проценты по вкладу начисляются ежедневно, деньги можно внести или снять в любой момент.

Наконец, клиенты получат широкий выбор кэшбека — до 50% баллами Плюса, а также скидки в сервисах Яндекса и не только.

«Подписка Яндекс Плюс — это не только доступ к разнообразному развлекательному контенту, но и заметная выгода для наших подписчиков в виде баллов Плюса. Только за последний год наши пользователи накопили более 21 миллиард баллов кешбэка. Сегодня мы идем дальше, объединяем выгоду и развлечения в одной подписке и предоставляем подписчикам ещё более выгодные финтех-сценарии», — отметил руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак.

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