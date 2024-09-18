В Москве мальчик с особенностями развития попал из школы в больницу со следами побоев

Мальчик Даня, который посещает коррекционную школу № 1708 в Черемушках, попал в больницу после того, как получил множество травм во время занятий. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

16 сентября мама мальчика, придя за ним в школу, увидела на его лице и голове кровоподтеки и травмы. Педагоги не смогли объяснить, откуда травмы взялись. После этого родители Дани обратились в полицию. Телеграм-канал называет его то 7-летним, то 10-летним.

«Увидев его, у меня все оборвалось. На мои вопросы, что произошло, педагог не дала внятного ответа. Я обняла сына, посадила на колени и настаивала на вызове скорой. Спросила, почему сразу не позвонили мне. Потом подтянулись другие педагоги, родители, пришедшие за своими детьми. Пока ждали скорую, я вызвала полицию. Сложно окунаться мыслями в этот день. И скорая, и полиция приехали быстро, за что я им очень благодарна. Скорая госпитализировала Даню с мужем в больницу. А я поехала писать заявление в полицию», — рассказала мать пострадавшего ребенка, Юлия.

Даню направили в отделение нейрохирургии Морозовской больницы. Врачи установили, что капилляры в глазах мальчика лопнули от ударов. Как отмечает РЕН ТВ, у Дани особенности развития, из‑за которых он не может говорить и указать на обидчика.

«Если говорить об эмоциональном состоянии, то сын не хочет слазить с рук. Пока Даня нуждается в близком контакте с родителями. Рома (отец ребенка) носит на руках и дает сыну время на возвращение чувства безопасности», — поделилась Юлия.