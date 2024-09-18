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Гэри Олдман считает, что фильмам о Гарри Поттере не хватает Сириуса Блэка, и хочет сыграть Дамблдора

Сегодня в 16:50
Фото: Warner Bros.

Гэри Олдман хочет сыграть Дамблдора в новом сериале про Гарри Поттера. Об этом актер рассказал IndieWire.

Журналисты поинтересовались, не хотел бы в будущем ремейке он вернуться к роли Сириуса Блэка, крестного отца популярного волшебника-подростка.

«Ко мне пока никто не обращался. Но я обожаю Сириуса. Его было слишком мало. Появился — и тут же исчез», — поделился актер своими впечатлениями о фильмах.

«Уверен на 100% они захотят собрать новый актерский состав. Может, через несколько лет я и на роль Дамблдора сгожусь», — добавил британец.

Сейчас студия Warner Bros. ищет актеров на главные роли в новом сериале по книгам Джоан Роулинг. Компания объявила всемирный кастинг.

Между тем, глава киностудии ожидает начала съемок в 2025 году, а релиз — в конце 2026 — начале 2027 годов.

Шоураннеркой проекта выступит сценаристка Франческа Гардинер, ранее работавшая над «Темными началами». Режиссером должен стать Марк Майлод, снимавший серии «Наследников» и «Игры престолов».

Сам Олдман сейчас занят в главной роли в «Хромых конях». Детективный сериал о сотрудниках британской контрразведки выходит на Apple+ уже четвертый сезон, в работе находится и пятый. За роль лидера команды силовиков-аутсайдеров Джексона Ламба актер получил номинацию на «Эмми»

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