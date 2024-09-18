Употребление ягод, чая и красного вина почти втрое снижает риск развития деменции

Употребление большего количества продуктов, богатых флавоноидами, таких как ягоды, чай и красное вино, может снизить риск развития деменции на 28%. Об этом говорится в исследовании специалистов Университета королевы Белфаста.

По словам ученых, флавоноиды, содержащиеся в растительных продуктах, обладают рядом полезных качеств, в том числе антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Кроме того, они способны снижать риск хронических сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшать когнитивные функции.

Соавтор исследования Эдин Кэссиди рассказал, что для проекта они проанализировали данные о рационе более 120 тыс. взрослых в возрасте от 40 до 70 лет из Биобанка Великобритании.

«Наши результаты показывают, что потребление шести дополнительных порций богатых флавоноидами продуктов в день, в частности ягод, чая и красного вина, приводит к 28-процентному снижению риска развития деменции. Изменения были наиболее заметны у людей с высоким генетическим риском, а также у тех, кто имел симптомы депрессии», — разъяснил он.

По прогнозам, к 2050 году число людей в мире, живущих с деменцией, увеличится почти в три раза и достигнет 153 млн. Эксперты считают тенденцию быстро растущей угрозой для глобальных систем здравоохранения и социального обеспечения.