Создатели «Тишины на съемочной площадке» готовят документальный сериал о крахе карьеры Шона Комбса

Студия Investigation Discovery и продюсерская компания «Тишины на съемочной площадке» Maxine Productions готовят документальный сериал о Шоне Дидди Комбсе, передает Variety.

Пока безымянный проект расскажет о крахе карьеры продюсера на фоне обвинений в жестоком поведении и незаконной деятельности, которые сопровождают музыкального магната последний год.

В сериал войдут интервью с предполагаемыми жертвами и подробные репортажи Rolling Stone, а также архивные материалы. Премьера документального шоу намечена на 2025 год на канале ID и стриминге Max.

Накануне Комбса задержали в Нью-Йорке по делу о сутенерстве и рэкете. Суд отказался освобождать рэпера под залог, несмотря на просьбы адвокатов назначить ему домашний арест.

Из обвинительного заключения следует, что Комбс годами заставлял девушек заниматься групповым сексом со своими подельниками, иногда в течение нескольких дней подряд, в то время как он записывал видео и мастурбировал на них. По информации прокуроров, эти встречи были настолько физически изнурительными для него и его жертв, которых он заставлял принимать наркотики, что участники «регулярно получали внутривенные вливания для восстановления».

С ноября прошлого года несколько женщин подали иски против Комбса. В том месяце Джой Дикерсон-Нил выступила с утверждениями, что Комбс «накачал ее наркотиками и совершал над ней насилие, включая сексуализированное», а также распространял «мстительное порно» с ней. В декабре Джейн Доу подала иск о том, что Комбс и певец Аарон Холл по очереди насиловали ее и ее друзей в квартире в начале девяностых.