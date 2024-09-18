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Гильермо дель Торо: «Могут ли ИИ-картинки заставить плакать? Да ни хрена»

Сегодня в 16:25
Фото: BFI/YouTube

Гильермо дель Торо считает, что ИИ может быть угрозой для анимации. Об этом он порассуждал на сессии Британского института кино.

В беседе постановщик «Пиноккио» рассказал, что при работе со стоп-анимацией избегает графики и требует от аниматоров в своих картинах совершать как можно больше действий вручную, чтобы они были участниками картины наравне с актерами кино. Например, он избегал печати лиц кукол на бумаге и стремился по возможности создать для них двигающиеся механизмы.

«Я уверен, что искусство скрывается в несовершенстве. Что пульс художника и его движения кистью — это то, что делает искусство таким трогательным. И это относится к анимации», — подчеркнул дель Торо.

«Мне кажется, мультипликация — одна из немногих дисциплин, которой угрожает то, каким нам представляют искусственный интеллект. По-моему, ИИ это как биткоин, он не станет тем, что нам обещают. Его вручают в руки не художников, а бухгалтеров. Наверняка его какое‑то время будут применять неверно, прежде чем когда‑либо найдут для него подходящее использование», — добавил дель Торо.

Режиссер вспомнил, что для съемок «Франкенштейна» он отказался от графики и с командой вручную построил каждую сцену и миниатюру. По его мнению, зрители видят, когда анимация сделана руками человека.

«Недавно я сказал в письме в поддержку аниматоров, что искусство — это не товар, а право человека. Индустрия видит его как товар, а нам нужно бороться за это право, потому что иначе мы потеряем нашу духовность», — выразил мнение дель Торо.

Он оценил состояние индустрии как «самое консервативное за последние 15 лет», потому что большие студии хотят избегать рисков и быть привлекательными для каждого в семье. Это кажется ему опасным для анимации.

«Я видел техническую демонстрацию ИИ-приложения и понял, что люди именно так представляют себе анимацию: введи промпт — и компьютер все сделает. Но ИИ может сделать лишь отчасти привлекательные заставки для экрана. Ценность искусства не в том, сколько оно стоит и как мало усилий требует, а в том, на какой риск вы готовы, чтобы узреть его», — поделился режиссер.

Он сравнил это со «Звездной ночью» Ван Гога: сначала придется поехать в Париж и отстоять многочасовую очередь, чтобы постоять перед картиной пять минут и по-настоящему проникнуться.

«Сколько люди готовы заплатить за эти заставки? Напомнят ли они кому‑нибудь об ушедших родных или ошибках молодости и заставят плакать? Да ни хрена подобного», — уверен постановщик и добавил, что ИИ может быть лишь инструментом в руках художника.

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