Отец прикрепил камеру на голову пакистанки, обосновав это заботой о безопасности

Отец в Пакистане прикрепил массивную камеру видеонаблюдения к голове дочери, поскольку переживал за ее безопасность. Об этом сообщает Times of India.

Ролик, в котором у девушки с камерой на голове берут интервью, был опубликован в соцсети X, набрав за 12 дней 18,4 тыс. просмотров. Пост озаглавлен «Новый уровень безопасности».

Видео: @ikpsgill1/X

Когда девушку спросили о камере, она ответила, что устройство установил ее отец, чтобы следить за ее передвижениями и обеспечивать безопасность. При этом у самой пакистанки возражений против такого радикального шага нет.

Она сказала, что родители глубоко обеспокоились ее безопасностью из‑за недавнего убийства молодой женщины в Карачи. После этого семья девушки захотела «сделать все возможное», чтобы защитить ее. Обладательница камеры тоже считает риск насилия по отношению к ней реальным, а своего отца называет «личным охранником».

По данным ООН, Пакистан занимает 164-е место среди 167 самых жестоких стран в отношении женщин. Как отмечал Forbes, быть женщиной в Пакистане означает постоянно подвергаться риску дискриминации и насилия.