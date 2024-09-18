В Норвегии впервые в истории число электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей

Норвегия стала первой страной в мире, где число электромобилей превысило количество бензиновых автомобилей. Об этом сообщила Норвежская дорожная федерация (OFV).

Из 2,8 млн частных автомобилей, зарегистрированных в скандинавской стране, 754 303 оказались полностью электрическими, а 753 905 работают на бензине, сообщили в организации. В OFV отметили, что дизельных моделей по-прежнему больше всего (чуть меньше 1 млн), но их продажи стремительно падают.

«Это исторический момент. Веха, которую мало кто предвидел 10 лет назад», — заявил директор OFV Эйвинд Солберг Торсен.

«Электрификация легковых автомобилей идет быстрыми темпами, и Норвегия стремительно движется к тому, чтобы стать первой страной в мире, в парке легковых автомобилей которой преобладают электромобили», — добавил он.