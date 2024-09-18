Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»

Prime Video опубликовал первый трейлер австралийской версии «Офиса». Премьера сериала состоится 18 октября.

В центре сюжета Ханна Ховард — руководительница подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick. Она узнает, что ее филиал планируют закрыть, а сотрудников переводят на удаленный формат работы.

Чтобы сохранить офис, она начинает давать обещания, которые не сможет выполнить, и затевает интриги, чтобы сохранить атмосферу в коллективе.

Новым Дэвидом Брентом (персонаж оригинального сериала) и Майклом Скоттом (персонаж американского ремейка) стала Ханна Ховард. Ее сыграла юмористка Фелисити Уорд — это первая женщина — руководительница офиса в истории адаптаций сериала.

В австралийском «Офисе» также снялись Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Герцогиня»), Шари Себбенс («Сапфиры»), Джонни Бруг («Реальные упыри», «Тор: Любовь и гром»), Сьюзан Лин Ян («Расплата», «Голодные призраки»), Радж Лабаде («Аппетит») и другие австралийские и новозеландские актеры.

Тем временем шоураннер американской версии сериала Грег Дэниелс продолжает работу над новым сериалом по вселенной шоу, который получил название «The Paper». Проект расскажет о редакции непопулярной региональной газеты, будничные заботы которой отправляется снимать та же съемочная команда, что документировала Майкла Скотта и его подчиненных.