Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»

Prime Video опубликовал первый трейлер австралийской версии «Офиса». Премьера сериала состоится 18 октября.
В центре сюжета Ханна Ховард — руководительница подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick. Она узнает, что ее филиал планируют закрыть, а сотрудников переводят на удаленный формат работы.
Чтобы сохранить офис, она начинает давать обещания, которые не сможет выполнить, и затевает интриги, чтобы сохранить атмосферу в коллективе.
Новым Дэвидом Брентом (персонаж оригинального сериала) и Майклом Скоттом (персонаж американского ремейка) стала Ханна Ховард. Ее сыграла юмористка Фелисити Уорд — это первая женщина — руководительница офиса в истории адаптаций сериала.
В австралийском «Офисе» также снялись Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Герцогиня»), Шари Себбенс («Сапфиры»), Джонни Бруг («Реальные упыри», «Тор: Любовь и гром»), Сьюзан Лин Ян («Расплата», «Голодные призраки»), Радж Лабаде («Аппетит») и другие австралийские и новозеландские актеры.
Тем временем шоураннер американской версии сериала Грег Дэниелс продолжает работу над новым сериалом по вселенной шоу, который получил название «The Paper». Проект расскажет о редакции непопулярной региональной газеты, будничные заботы которой отправляется снимать та же съемочная команда, что документировала Майкла Скотта и его подчиненных.
Кроме того, в конце августа стало известно, что ремейк «Офиса» появится и в ЮАР. Это будет уже 14-я по счету международная адаптация «Офиса». Над локализированной версией многосерийной комедии также работали в Австралии, Франции, Канаде, Чили, Израиле, Индии, на Ближнем Востоке, в Польше и других странах.