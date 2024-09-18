Минпросвещения советует не брать больше трех детей мигрантов в классы

Минпросвещения посоветовал школам и детсадам ограничить число детей из семей иностранцев в классах и группах до трех человек. Об этом говорится в «Методических рекомендациях по определению подходов к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан РФ…», которые ведомство направило в регионы. Его копия попала в редакцию «Известий».

В документе сказано, что эффективное обучение детей со слабым владением русским языком «очевидно не проще», чем обучение ребенка с ограниченными возможностями «особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями». Исходя из этого, составители рекомендуют «стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком».

В министерстве обосновали это тем, что более трех детей, слабо владеющих русским языком, то учителям не хватает времени «и прочих ресурсов», и это «сказывается на достижении образовательных результатов». В то же время, авторы методички оговорились что указанную долю детей мигрантов в 10% нужно рассматривать исключительно как ориентир, а не запрет на прием детей приезжих. При этом их необходимо равномерно распределять в рамках параллели, сказано в тексте.

Рекомендации также подкрепили ссылкой на исследование, проведенное в 17 регионах России, согласно которому при наличии в классе (группе) более трех детей, которые слабо владеют русским языком, педагоги фиксируют нехватку времени и ресурсов на обучение.

Вчера стало известно, что с 2025 года мигрантам в Подмосковье запретят работать в сферах спорта, культуры, досуга, здравоохранения, образования и уличного питания. По словам замгубернатора, в этих отраслях наиболее важно качественное знание языка, потому что это «работа с населением». На аналогичный шаг пошли и в томской области