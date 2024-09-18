В России заработал сайт реестра повесток

В России в тестовом режиме запустили сайт единого реестра воинского учета реестрповесток.рф. С ноября на портале будут размещать повестки в армию, а также указы органов власти, связанные с призывом, в том числе сообщения об ограничениях в правах уклонистов.

С 1 ноября повестка, размещенная в реестре, будет считаться врученной через семь дней после появления на сайте. После этого призывнику автоматически закроют выезд из России. Таким образом военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше.

Уведомления обо всех новых записях в реестре воинского учета будут приходить через портал «Госуслуги». Там военнообязанным будут сообщать о постановке на учет и снятии с него, направлении повестки и ограничительных мерах, связанных с ее отправкой.

«В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл», — сказано в сообщении на сайте реестра.

Пользователям также предлагают установить сертификат безопасности «для обеспечения защищенного соединения». По информации издания «Холод»*, установка российских сертификатов небезопасна и может привести к утечке персональных данных.

Кроме того, на сайте отмечается, что повестка считается врученной после подписи адресата, через семь дней после ее размещения в едином реестре, в день получения заказного письма, если повестку отправили по почте, и в день отказа от получения повестки.