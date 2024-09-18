Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. СМИ сообщают о стрельбе

Обновлено сегодня в 13:19

Один из пострадавших при стрельбе умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации «Осторожно, новости», в результате конфликта был ранен полицейский. Его состояние не уточняется.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала инцидент в офисе «попыткой рейдерского захвата».

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала она в телеграм-канале.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила представительница маркетплейса и попросила правоохранительные органы поставить ситуацию на контроль.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заканчивается пост.

Mash пишет, что среди пострадавших есть чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев и мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ Абубакар Местоев.