Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. СМИ сообщают о стрельбе

Сегодня / 14:34
Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»
Сегодня / 15:16
В Норвегии впервые в истории число электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей
Сегодня / 14:25
Минпросвещения советует не брать больше трех детей мигрантов в классы
Сегодня / 13:49
В России заработал сайт реестра повесток
Сегодня / 13:25
Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября
Сегодня / 12:25
Моргенштерна* признали иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона*
Сегодня / 12:15
В Дубае запуск воздушного такси вновь перенесли на 2026 год
Сегодня / 12:15
В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000
Сегодня / 10:46
Матвиенко: «Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно»
Сегодня / 10:39
Шону Комбсу отказали в освобождении под залог
Сегодня / 09:42
Роберт Паттинсон бесконечно погибает в дебютном трейлере «Микки 17»
Сегодня / 09:19
Участники реалити-шоу MrBeast подали на блогера в суд
Сегодня / 03:27
Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в берлинском университете
Сегодня / 02:54
Джон Сина сыграет в боевике «Matchbox», вдохновленном серией культовых игрушек
Сегодня / 02:10
Дженнифер Лопес снимется со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстайном в ромкоме «Офисный роман»
Сегодня / 01:02
В Алматы нашли кота, сбежавшего из переноски в аэропорту месяц назад
Сегодня / 00:04
В Армении установят самую высокую в мире статую Иисуса Христа
Вчера / 23:03
Netflix показал тизер «Женщины часа» — режиссерского дебюта Анны Кендрик
Вчера / 22:47
Баз Лурманн снимает фильм о Жанне д’Арк
Вчера / 22:04
Фильм по The Sims снимет Amazon. В нем покажут «бассейны без лестниц» и Беллу Гот
Вчера / 21:59
Студия EA отказалась от релиза игры The Sims 5
Вчера / 21:15
Питер Динклейдж и Джош Бролин в трейлере комедии «Братья»
Вчера / 20:25
Звезда «Гарри Поттера» сыграет главную роль в «Бриджертонах»
Вчера / 19:18
В Финляндии пара купила остров, потому что он оказался дешевле дома
Вчера / 18:48
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на Бали
Вчера / 18:20
Джеймс Кэмерон собирается снять фильм о трагедии Хиросимы и Нагасаки
Вчера / 18:12
39 млн человек могут умереть из‑за «супербактерий» к 2050 году
Вчера / 17:55
Вышел трейлер фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи
Вчера / 17:35
В Ливане массово взорвались пейджеры, убив девятерых. Эти гаджеты используют бойцы Хезболлы
Вчера / 17:10
Масштабные инсталляции и толпы зрителей: Outline выпустил отчетный ролик о фестивале 2024 года
Вчера / 17:06
Никита Кологривый сыграет маньяка Зверя в «Методе»
Вчера / 16:55
Сербского дзюдоиста отстранили от боев после того, как он перекрестился. Это запрещено правилами
Вчера / 16:36
Алена Апина в роли преподавательницы в эксклюзивном отрывке третьей серии «Комбинации»
Вчера / 16:01
Pixar заставил аниматоров «Головоломки-2» работать по 7 дней в неделю и сократил без премий
Вчера / 15:45
Instagram* внедряет подростковые аккаунты, чтобы родители могли контролировать детей

Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. СМИ сообщают о стрельбе

Сегодня в 12:58
Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 13:19

Один из пострадавших при стрельбе умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации «Осторожно, новости», в результате конфликта был ранен полицейский. Его состояние не уточняется.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала инцидент в офисе «попыткой рейдерского захвата».

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала она в телеграм-канале.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила представительница маркетплейса и попросила правоохранительные органы поставить ситуацию на контроль.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заканчивается пост.

Mash пишет, что среди пострадавших есть чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев и мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ Абубакар Местоев.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытался проникнуть в офис компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса, СМИ пишут о стрельбе.

По словам представителя WB, в офис в бизнес-центре «Романов двор» «была осуществлена попытка незаконного проникновения». «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — добавили в пресс-службе.

Сам Бакальчук в комментарии изданию представил совершенно другую версию событий: «Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок. Со мной все хорошо, я внутри офиса. Ждите подробностей».

«Коммерсант» пишет, что у офиса была слышна стрельба. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов.

На видео телеграм-канала Mash из офиса WB заметен конфликт между группами мужчин, они толкаются, кричат и ругаются матом. На одном из роликов можно заметить следы от пуль на стекле.

По информации канала, огнестрельные ранения получили трое участников потасовки, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Минимум 10 человек были задержаны полицией.

Этим летом стало известно о конфликте в паре Владислава и Татьяны Бакальчук. Женщина владеет 99% акций компании, запланировавшей слияние с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Владислав считает сделку рейдерским захватом крупнейшего маркетплейса России. Он рассказал Рамзану Кадырову, что жена «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая».

Татьяна подала на мужа в суд.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами