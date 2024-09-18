Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. СМИ сообщают о стрельбе

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытался проникнуть в офис компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса, СМИ пишут о стрельбе.
По словам представителя WB, в офис в бизнес-центре «Романов двор» «была осуществлена попытка незаконного проникновения». «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — добавили в пресс-службе.
Сам Бакальчук в комментарии изданию представил совершенно другую версию событий: «Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок. Со мной все хорошо, я внутри офиса. Ждите подробностей».
«Коммерсант» пишет, что у офиса была слышна стрельба. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов.
На видео телеграм-канала Mash из офиса WB заметен конфликт между группами мужчин, они толкаются, кричат и ругаются матом. На одном из роликов можно заметить следы от пуль на стекле.
По информации канала, огнестрельные ранения получили трое участников потасовки, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Минимум 10 человек были задержаны полицией.
Этим летом стало известно о конфликте в паре Владислава и Татьяны Бакальчук. Женщина владеет 99% акций компании, запланировавшей слияние с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.
Владислав считает сделку рейдерским захватом крупнейшего маркетплейса России. Он рассказал Рамзану Кадырову, что жена «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая».
Татьяна подала на мужа в суд.