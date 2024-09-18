Моргенштерна* признали иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона*

Министерство юстиции признало Моргенштерна иностранным агентом из‑за фрагмента речи Дмитрия Гордона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Этот семпл звучит в песне «12», выпущенной 14 марта 2022 года. В нем украинский интервьюер Дмитрий Гордон обращается к российским солдатам и говорит: «******** [Проваливайте] ***** [к черту] отсюда, ****** [долбаные] ******** [придурки]».

Ведомство пришло к выводу, что использование отрывка свидетельствует о политической деятельности музыканта в интересах иностранного источника.

«Кроме того, трек „12“ Моргенштерна А.Т. начинается с фрагмента эфира телеканала „Дождь“*, содержащего обращение в грубой форме украинского журналиста российской армии. Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А.Т. осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника», — уточняется в документах.

В начале сентября в отношении рэпера завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. В этом году его дважды оштрафовали за отсутствие маркировок. После этого артист очистил телеграм-канал от постов.