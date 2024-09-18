В Дубае запуск воздушного такси вновь перенесли на 2026 год

Запуск воздушного такси в Дубае вновь перенесли на начало 2026 года. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халеда Аль Авади.
По его словам, сейчас департамент тестирует и сертифицирует транспорт совместно с американской компанией Joby Aviation. «Также мы начинаем фазу проектирования станции для „вертипортов“ со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой „вертипортов“», — добавил Авади.
Директор отметил, что в городе хотят построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из них должны начать функционировать в первом квартале 2026-го. Параллельно ведомство работает над службой мониторинга и безопасности воздушного такси.
«Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов», — рассказал собеседник агентства. По его мнению, стоимость этой услуги будет ниже или примерно соответствовать цене проката лимузинов.
О планах запустить аэротакси в Дубае власти ОАЭ впервые сообщили в 2017 году. В 2023-м эмир Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что транспорт начнет работать в 2026 году, однако в марте этого года Joby Aviation пообещали закончить проект до конца 2025-го.