В Дубае запуск воздушного такси вновь перенесли на 2026 год

Запуск воздушного такси в Дубае вновь перенесли на начало 2026 года. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халеда Аль Авади.

По его словам, сейчас департамент тестирует и сертифицирует транспорт совместно с американской компанией Joby Aviation. «Также мы начинаем фазу проектирования станции для „вертипортов“ со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой „вертипортов“», — добавил Авади.

Директор отметил, что в городе хотят построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из них должны начать функционировать в первом квартале 2026-го. Параллельно ведомство работает над службой мониторинга и безопасности воздушного такси.

«Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов», — рассказал собеседник агентства. По его мнению, стоимость этой услуги будет ниже или примерно соответствовать цене проката лимузинов.