В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000

В Главном храме Вооруженных сил России освятили обереги для солдат в виде печатей чистоты из Warhammer 40 000. Фото с ритуала появились в паблике магазина Ratnik Tactical Russian, который продает военную экипировку.
Аналогичные обереги носили войска Империума Человечества в серии настольных и видеоигр Warhammer 40000. Они представляют собой восковые печати красного или черного цвета с полосками пергамента, куда нанесены молитвы, клятвы и обеты. Знак указывает на чистоту веры носителя, обычно его носят на броне, оружии и другом снаряжении.
На фото из магазина неназванный священник проводит крещение внушительной партии печатей. В версии магазина к ней добавлен 90-й псалом «Живый в помощи», а также незначительно изменена эмблема.
Представители магазина намерены отправить эти знаки в зону специальной военной операции на территории Украины. В данный момент они также выставлены на продажу.
Ни РПЦ, ни Минобороны о ритуале не сообщали.
Несколько лет назад создатели Warhammer 40 000 из Games Workshop напомнили игрокам, что Империум — сатирический образ. Реагируя на скандал с игроком, пришедшим на турнир с нацистскими знаками на одежде, они выпустили заявление под заголовком «Ненависть правит Империумом, но не Warhammer».
Разработчики подчеркнули, что во вселенной игры нет положительных персонажей или сторон и Империум Человечества точно нельзя отнести к таковым.
«Бесчисленные легионы солдат и фанатиков прокладывают себе путь через всю галактику, неся смерть всем и каждому, кто не придерживается их искаженных взглядов на чистоту. Практически каждый мужчина и каждая женщина мучаются в страданиях либо на поле боя, где выживание измеряется часами, либо на бесчисленных мануфактурах и в трущобах-ульях, которые питают имперскую военную машину. И все это в рабском подчинении живому трупу Бога-Императора, чьи заповеди в лучшем случае помнят лишь наполовину и в искаженном временем и несовершенством человечества виде», — сказано в тексте.
«Империум — это поучительная история о том, что может произойти, если в человечестве не утихнет неутолимая жажда власти и крайняя, непреклонная ксенофобия. <…> Сеттинг представляет собой тиранический, геноцидальный режим, выкрученный на 110%. Империум — это не государство, к которому нужно стремиться кому‑то, кроме рабов системы внутри игры. Это чудовищная цивилизация, и ее чудовищность очевидна для всех», — отметили представители Games Workshop.