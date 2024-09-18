В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000

Сегодня / 14:34
Вышел первый трейлер австралийской версии «Офиса»
Сегодня / 15:16
В Норвегии впервые в истории число электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей
Сегодня / 14:25
Минпросвещения советует не брать больше трех детей мигрантов в классы
Сегодня / 13:49
В России заработал сайт реестра повесток
Сегодня / 13:25
Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября
Обновлено сегодня в 13:19
Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. СМИ сообщают о стрельбе
Сегодня / 12:25
Моргенштерна* признали иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона*
Сегодня / 12:15
В Дубае запуск воздушного такси вновь перенесли на 2026 год
Сегодня / 10:46
Матвиенко: «Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно»
Сегодня / 10:39
Шону Комбсу отказали в освобождении под залог
Сегодня / 09:42
Роберт Паттинсон бесконечно погибает в дебютном трейлере «Микки 17»
Сегодня / 09:19
Участники реалити-шоу MrBeast подали на блогера в суд
Сегодня / 03:27
Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в берлинском университете
Сегодня / 02:54
Джон Сина сыграет в боевике «Matchbox», вдохновленном серией культовых игрушек
Сегодня / 02:10
Дженнифер Лопес снимется со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстайном в ромкоме «Офисный роман»
Сегодня / 01:02
В Алматы нашли кота, сбежавшего из переноски в аэропорту месяц назад
Сегодня / 00:04
В Армении установят самую высокую в мире статую Иисуса Христа
Вчера / 23:03
Netflix показал тизер «Женщины часа» — режиссерского дебюта Анны Кендрик
Вчера / 22:47
Баз Лурманн снимает фильм о Жанне д’Арк
Вчера / 22:04
Фильм по The Sims снимет Amazon. В нем покажут «бассейны без лестниц» и Беллу Гот
Вчера / 21:59
Студия EA отказалась от релиза игры The Sims 5
Вчера / 21:15
Питер Динклейдж и Джош Бролин в трейлере комедии «Братья»
Вчера / 20:25
Звезда «Гарри Поттера» сыграет главную роль в «Бриджертонах»
Вчера / 19:18
В Финляндии пара купила остров, потому что он оказался дешевле дома
Вчера / 18:48
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на Бали
Вчера / 18:20
Джеймс Кэмерон собирается снять фильм о трагедии Хиросимы и Нагасаки
Вчера / 18:12
39 млн человек могут умереть из‑за «супербактерий» к 2050 году
Вчера / 17:55
Вышел трейлер фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи
Вчера / 17:35
В Ливане массово взорвались пейджеры, убив девятерых. Эти гаджеты используют бойцы Хезболлы
Вчера / 17:10
Масштабные инсталляции и толпы зрителей: Outline выпустил отчетный ролик о фестивале 2024 года
Вчера / 17:06
Никита Кологривый сыграет маньяка Зверя в «Методе»
Вчера / 16:55
Сербского дзюдоиста отстранили от боев после того, как он перекрестился. Это запрещено правилами
Вчера / 16:36
Алена Апина в роли преподавательницы в эксклюзивном отрывке третьей серии «Комбинации»
Вчера / 16:01
Pixar заставил аниматоров «Головоломки-2» работать по 7 дней в неделю и сократил без премий
Вчера / 15:45
Instagram* внедряет подростковые аккаунты, чтобы родители могли контролировать детей

В Главном храме ВС РФ освятили печати из Warhammer 40 000

Сегодня в 12:15
Фото: Ratnik Tactical Russian

В Главном храме Вооруженных сил России освятили обереги для солдат в виде печатей чистоты из Warhammer 40 000. Фото с ритуала появились в паблике магазина Ratnik Tactical Russian, который продает военную экипировку.

Аналогичные обереги носили войска Империума Человечества в серии настольных и видеоигр Warhammer 40000. Они представляют собой восковые печати красного или черного цвета с полосками пергамента, куда нанесены молитвы, клятвы и обеты. Знак указывает на чистоту веры носителя, обычно его носят на броне, оружии и другом снаряжении.

На фото из магазина неназванный священник проводит крещение внушительной партии печатей. В версии магазина к ней добавлен 90-й псалом «Живый в помощи», а также незначительно изменена эмблема.

Представители магазина намерены отправить эти знаки в зону специальной военной операции на территории Украины. В данный момент они также выставлены на продажу.

Ни РПЦ, ни Минобороны о ритуале не сообщали.

1/4
2/4
3/4
4/4

Несколько лет назад создатели Warhammer 40 000 из Games Workshop напомнили игрокам, что Империум — сатирический образ. Реагируя на скандал с игроком, пришедшим на турнир с нацистскими знаками на одежде, они выпустили заявление под заголовком «Ненависть правит Империумом, но не Warhammer».

Разработчики подчеркнули, что во вселенной игры нет положительных персонажей или сторон и Империум Человечества точно нельзя отнести к таковым.

«Бесчисленные легионы солдат и фанатиков прокладывают себе путь через всю галактику, неся смерть всем и каждому, кто не придерживается их искаженных взглядов на чистоту. Практически каждый мужчина и каждая женщина мучаются в страданиях либо на поле боя, где выживание измеряется часами, либо на бесчисленных мануфактурах и в трущобах-ульях, которые питают имперскую военную машину. И все это в рабском подчинении живому трупу Бога-Императора, чьи заповеди в лучшем случае помнят лишь наполовину и в искаженном временем и несовершенством человечества виде», — сказано в тексте.

«Империум — это поучительная история о том, что может произойти, если в человечестве не утихнет неутолимая жажда власти и крайняя, непреклонная ксенофобия. <…> Сеттинг представляет собой тиранический, геноцидальный режим, выкрученный на 110%. Империум — это не государство, к которому нужно стремиться кому‑то, кроме рабов системы внутри игры. Это чудовищная цивилизация, и ее чудовищность очевидна для всех», — отметили представители Games Workshop.

Расскажите друзьям
Теги:
РПЦ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами