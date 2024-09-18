Матвиенко: «Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что современных феминисток не интересует борьба за права женщин. В интервью «Известиям» она призвала запретить движение чайлдфри.

По ее словам, когда феминизм зарождался, его платформой была хорошая идея — бороться за равноправие женщин. «Но феминизм на Западе выродился, радикализировался, стал воинствующим. Эта благородная идея уже давно ими сдана в архив», — уверена парламентарий.

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие‑то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — отметила представительница верхней палаты.

Матвиенко добавила, что организаторы Евразийского женского форума выступают за «сохранение ключевых традиционных ценностей всего человечества», а их гости разделяют эту идею.

«Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранения культуры и традиций каждого народа. Конечно, это и возможность самореализации женщин при сохранении ее главной миссии — мамы, бабушки, жены. Нужно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи», — подчеркнула председатель СФ.

Комментируя 30%-ное неравенство в зарплатах мужчин и женщин, Матвиенко выделила тенденцию на сокращение разрыва, ведь 10–15 лет назад он составлял 40%.