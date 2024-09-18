Шону Комбсу отказали в освобождении под залог

Шона Дидди Комбса лишили права выйти под залог по делу о сутенерстве и рэкете, сообщает The Guardian. Ранее адвокаты продюсера потребовали назначить подзащитному домашний арест, запрет на передвижение и отпустить его под залог в размере 50 млн долларов.

Дидди отправили в тюрьму по нескольким делам, которые были включены в общее обвинение со стороны федеральных властей. Они утверждают, что рэпер также занимался похищением людей, принуждением к рабскому труду, взяточничеством и другими преступлениями.

54-летний Комбс, которого задержали в Нью-Йорке накануне, не признал себя виновным. Федеральный судья Робин Тарнофски выслушала аргументы прокуроров и адвокатов артиста и решила, что обвиняемый должен оставаться под стражей.

В 14-страничном заключении содержатся обвинения в рэкете, сутенерстве с применением силы, мошенничестве и принуждении, а также в перевозке людей с целью вовлечения в проституцию.

Из документа следует, что Комбс заставлял девушек заниматься групповым сексом со своими подельниками, иногда в течение нескольких дней подряд, в то время как он записывал видео и мастурбировал на них. По информации прокуроров, эти встречи были настолько физически изнурительными для него и его жертв, которых он заставлял принимать наркотики, что участники «регулярно получали внутривенные вливания для восстановления».

«На протяжении десятилетий Шон Комбс издевался, угрожал и принуждал женщин и окружающих его людей, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания, защитить свою репутацию и скрыть свое поведение», — говорится в заключении.