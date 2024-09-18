Роберт Паттинсон бесконечно погибает в дебютном трейлере «Микки 17»

Лента основана на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.