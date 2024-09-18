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Роберт Паттинсон бесконечно погибает в дебютном трейлере «Микки 17»

Сегодня в 09:42
Фото: кадр из видео с канала Warner Bros. Pictures/YouTube

Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Микки 17» от Пон Чжун Хо — создателя картин «Паразиты», «Сквозь снег» и «Воспоминания об убийстве». Премьера состоится 31 января 2025 года.

Лента основана на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Главную роль в научно-фантастическом триллере исполнил Роберт Паттинсон («Бэтмен», «Маяк», «Сумерки»). Также в актерский состав вошли Стивен Ен («Грызня», «Минари»), Наоми Аки («Подай знак»), Тони Коллетт («Маленькая мисс Счастье», «Реинкарнация») и Марк Руффало («Мстители», «Бедные-несчастные»).

Изначально фильм должен был выйти в марте 2024-го, однако Warner Bros. перенесли премьеру из‑за забастовки Гильдии сценаристов, прошедшей с мая по сентябрь 2023-го.

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