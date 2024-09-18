Участники реалити-шоу MrBeast подали на блогера в суд

Пять участников реалити-шоу «Beast Games» подали коллективный иск против звезды ютуба MrBeast и компании Amazon, заявив, что они подверглись «хроническому жестокому обращению» и сексуализированным домогательствам. Об этом сообщил Variety.

В документе, поданном от имени всех пострадавших участников игр, говорится о жестоком обращении и пренебрежении со стороны Amazon, продюсерской компании MrBeast и независимой продюсерской фирмы Off One’s Base LLC.

Согласно иску, они не выплачивали минимальной зарплаты и сверхурочных, не предотвращали сексуализированных домогательств, создавали условия, подвергавшие конкурсантов «эмоциональным страданиям», не предоставляли участникам полноценных перерывов на еду или отдых, а также подвергали конкурсантов «опасностям в качестве условия их работы».

Истцы потребовали возместить им невыплаченную зарплату и расходы, а также компенсировать штрафы. Всего в реалити-шоу приняли участие 1000 человек, которые боролись за приз в 5 млн долларов.

«Хотя участники знали, что им предстоит потенциально долгое и сложное соревнование и подписали контракт перед началом съемок, они были не готовы к тому, что их ждет», — говорится в заявлении адвокатов анонимных конкурсантов.