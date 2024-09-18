Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в берлинском университете

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер, известный по франшизе «Терминатор», получил почетную докторскую степень в частном берлинском университете Hertie School. Об этом сообщил ТАСС.
Шварценеггер удостоился этой чести за свою борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества. На торжественной церемонии актера поздравил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Он отметил, что Шварценеггер более чем заслужил звание почетного доктора, и назвал артиста образцом для подражания. По словам Хабека, Шварценеггер всегда руководствовался своими представлениями о том, что правильно и необходимо, а не идеологическими установками.
Хабек, в частности, отметил деятельность кинозвезды в создании возобновляемых источников энергии во время его работы в качестве губернатора американского штата Калифорния. Шварценеггер в свою очередь поблагодарил университет за высокую оценку его трудов.
Актер подчеркнул, что для него стало важным вносить свой вклад в важные дела. Если ранее Шварценеггера делала счастливым успешная карьера в спорте и кино, то теперь у него в приоритете возможность делать что‑то для других людей.