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Джон Сина сыграет в боевике «Matchbox», вдохновленном серией культовых игрушек

Сегодня в 02:54
Фото: ivvndiaz/Unsplash

Американский актер и рестлер Джон Сина, известный по фильмам «Форсаж 9» и «Бамблби», снимется в боевике «Matchbox». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма выступит Сэм Харгрейв, автор картины «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Сценарий напишут Дэвид Коггшолл («Дитя тьмы: Первая жертва», «Семейный план») и Джонатан Троппер («Видеть», «Проект „Адам“»).

Боевик будет вдохновлен линейкой игрушек под брендом Matchbox, принадлежащем компании Mattel. В нее входят разнообразные машинки, лодки, танки, самолетики, фургоны, а также фигурки.

Разработкой фильма займутся студия Skydance и Mattel Films. Продюсерами проекта станут Дэвид Эллисон, Дана Годберг, Дон Грейнджер и Робби Бреннер. Когда начнутся съемки фильма и когда он выйдет на экраны, пока неясно.

Matchbox — культовый бренд, появившийся в 1953 году благодаря автолюбителю Джеку Оделлу, который стал выпускать крошечные игрушки, помещающиеся буквально в спичечный коробок («matchbox» в переводе с английского — «спичечный коробок»).

Изначально Оделл хотел решить проблему своей дочери, которой не разрешали брать в школу большие игрушки. Увидев популярность маленьких машинок среди детей, мужчина решил сделать из них бизнес и стал партнером компании Lesney Products.

Вплоть до 1982 года машинки Matchbox выпускались этим производителем. После банкротства Lesney Products права на бренд купили Universal Toys и Дэвид Йе. В 1997 году они продали их Mattel.

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