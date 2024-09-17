Дженнифер Лопес снимется со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстином в ромкоме «Офисный роман»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет в романтической комедии «Офисный роман» вместе со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстином. Об этом сообщил Deadline.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix, как и предыдущие проекты Лопес — «Мать» и «Атлас». Сценарий картины напишут Голдстин и Джо Келли («Бен 10», «Я сражаюсь с великанами»).
Продюсерами ромкома станут Аарон Райдер и Эндрю Свитт из Ryder Picture Company, Голдстин и Келли, а также Лопес, Элейн Голдмит-Томас и Бенни Медина из Nuyorican Films. Исполнительным продюсером будет Кортни Бакстер.
Сюжет будущего фильма держится в секрете. Известно, что в картине будет несколько ярких характерных ролей. Задумка ленты оказалась столь удачной, что за право стать дистрибутором проекта боролись сразу несколько крупных компаний.
Помимо «Офисного романа», Лопес в данный момент работает над еще одним проектом для Netflix — сериалом по мотивам книги Эмили Генри «Счастливое место». Шоуранннером его выступает Лейла Кохан, работавшая над «Бриджертонами».