Дженнифер Лопес снимется со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстином в ромкоме «Офисный роман»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет в романтической комедии «Офисный роман» вместе со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдстином. Об этом сообщил Deadline.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix, как и предыдущие проекты Лопес — «Мать» и «Атлас». Сценарий картины напишут Голдстин и Джо Келли («Бен 10», «Я сражаюсь с великанами»).

Продюсерами ромкома станут Аарон Райдер и Эндрю Свитт из Ryder Picture Company, Голдстин и Келли, а также Лопес, Элейн Голдмит-Томас и Бенни Медина из Nuyorican Films. Исполнительным продюсером будет Кортни Бакстер.

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Известно, что в картине будет несколько ярких характерных ролей. Задумка ленты оказалась столь удачной, что за право стать дистрибутором проекта боролись сразу несколько крупных компаний.