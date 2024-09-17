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В Алмате нашли кота, сбежавшего из переноски в аэропорту месяц назад

Сегодня в 01:02
Фото: iolatta

Сотрудники аэропорта Алматы нашли черного кота по кличке Томас, который в августе сбежал из переноски перед вылетом. Об этом хозяйка кота Иола Креницкая написала в инстаграме*.

Девушка поделилась, что Томаса вернули домой. «Самый счастливый день в моей жизни», — так Иола охарактеризовала день, когда ее сбежавшего кота обнаружили на стоянке неподалеку от аэропорта.

Креницкая поблагодарила людей, которые помогали ее семье в поиске кота. Девушка отметила, что Томас вернулся домой здоровым, но сильно похудел.

Владелица Томаса рассказала, что кот мог воссоединиться с семьей гораздо раньше, если бы сотрудники аэропорта оказались более внимательны. Иола заявила, что питомца заметили сразу же после исчезновения под потолком.

«Как оказалось позже, какой‑то сотрудник его вытащил и, несмотря на то, что все должны были быть осведомлены о том, что этот кот наш, выставил его за двери аэропорта… как мусор», — написала девушка.

Она назвала этот поступок «абсолютно бесчеловечным», но подчеркнула, что другие работники аэропорта проявили большую чуткость и помогали отыскать Томаса. «Это люди с большой буквы», — прокомментировала Иола.

Томас потерялся 21 августа, когда хозяйка открыла переноску, чтобы почистить ее. Кот «забился в сантехнику». Вытащить его Кременская не смогла и попросила работников аэропорта дождаться, когда кот вылезет из своего укрытия. Хотя сама девушка улетела, в аэропорту остались ее родители — они должны были забрать Томаса. Но вместо того, чтобы передать кота семье, его выпустили на улицу.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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