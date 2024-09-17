В Армении установят самую высокую в мире статую Иисуса Христа. Она появится на вершине горы Атис, сообщил телеграм-канал Omanko News.

Высота сама монумента составит 33 метра, а его пьедестала — 44 метра. Таким образом статуя будет более чем в два раза выше знаменитой фигуры Христа в Рио-де-Жанейро. Создал скульптуру Армен Самвелян.

Он рассказывал, что работа готова на 90%. Создание монумента началось в 25 километрах от Еревана еще летом 2022 года. За два года скульпторы создали голову статуи и ее торс — они весят свыше 20 тонн.

Фигура Христа выполнена из алюминиевых листов на стальном каркасе. Она состоит из нескольких частей, которые с помощью вертолетов по-отдельности будут доставлять на Атис. Всего над скульптурой работали более 15 человек.

Инициатором создания гигантского монумента Христу стал политик и бизнесмен Гагик Царукян. По его задумке, фигуру Иисуса можно будет увидеть практически из любой части Армении.

Предполагается, что статуя будет светиться по ночам. Ее покроют не только белой краской, но и фосфором. Рядом со скульптурой построят музей, посвященный Христу. Добраться до него можно будет по канатной дороге.

Власти Армении поддержали инициативу. Премьер-министр страны Никол Пашинян называл ее «самым масштабным туристическим проектом в Армении». Однако Армянская Апостольская Церковь высказалась против монумента, напомнив, что традиции приемлют барельефы, но не статуи Иисуса.

В мае 2024 года Царукян отмечал, что памятник могут открыть уже в 2025 году.