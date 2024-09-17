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Netflix показал тизер «Женщины часа» — режиссерского дебюта Анны Кендрик

Сегодня в 23:03
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «Женщина часа» — режиссерского дебюта актрисы Анны Кендрик («Сумерки», «Мне бы в небо», «Идеальный голос»), которая также сыграла в проекте главную роль.

Кендрик предстала в образе начинающей актрисы, которая в середине 70-х пытается построить карьеру в Лос-Анджелесе. Однажды на съемках телешоу The Dating Game она встречается с серийным убийцей.

Тизер демонстрирует свидание главных героев истории. Сперва их разговор кажется нормальным, но вскоре напряжение нарастает, и молодая актриса пытается распрощаться с жутковатым ухажером.

«Женщина часа» рассказывает реальную историю актрисы Шерил Брэдшоу и «серийника» Родни Алькала, который в 1978 году появился в The Dating Game. После этого он, как считает полиция, встречался с десятками женщин. Для большинства девушек знакомство с Алькалой закончилось гибелью.

Правосудию удалось доказать ответственность Родни Алькалы в семи убийствах. Всего же маньяк может быть причастен к убийству 130 человек. В 1980 году Алькалу приговорили к смертной казни за убийство девочки, но приговор отменили. В 1986 году ситуация повторилась. Алькала умер в заключении в 2021 году в возрасте 77 лет.

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