На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «Женщина часа» — режиссерского дебюта актрисы Анны Кендрик («Сумерки», «Мне бы в небо», «Идеальный голос»), которая также сыграла в проекте главную роль.

Кендрик предстала в образе начинающей актрисы, которая в середине 70-х пытается построить карьеру в Лос-Анджелесе. Однажды на съемках телешоу The Dating Game она встречается с серийным убийцей.

Тизер демонстрирует свидание главных героев истории. Сперва их разговор кажется нормальным, но вскоре напряжение нарастает, и молодая актриса пытается распрощаться с жутковатым ухажером.

«Женщина часа» рассказывает реальную историю актрисы Шерил Брэдшоу и «серийника» Родни Алькала, который в 1978 году появился в The Dating Game. После этого он, как считает полиция, встречался с десятками женщин. Для большинства девушек знакомство с Алькалой закончилось гибелью.