Баз Лурман снимает фильм о Жанне д’Арк

Баз Лурман снимет фильм про Жанну д’Арк. Об этом сообщает Deadline.

Кастинг на главную роль стартовал сегодня, 17 сентября, в день рождения режиссера. Остальные подробности неизвестны.

Лента расскажет историю о молодой французской крестьянке, которая верила, что Бог послал ее возглавить армию. Она верила, что спасет свою страну во время Столетней войны.

Последний фильм Лурманна — «Элвис» 2022 года с Остином Батлером. Он был номинирован на восемь «Оскаров» и собрал 288 миллионов долларов по всему миру.