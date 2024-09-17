Студия EA отказалась от релиза игры The Sims 5

Студия Electronic Arts не будет выпускать игру The Sims 5. Вместо этого разработчики будут улучшать The Sims 4, вышедшую десять лет назад, сообщил Variety.

Авторы игры планируют выпускать обновления и платные дополнения к The Sims 4. Отказ от релиза новой версии симулятора, как считают в EA, позволит геймерам сохранить прогресс в игре, достигнутый за долгие годы.

В будущем The Sims 4 получит многопользовательский режим, который ранее предлагалось внедрить в пятую версию игры. Также в продаже появятся наборы для создания, которые позволят игрокам выпускать собственный кастомный контент и делиться им онлайн.

«Мы не собираемся работать над заменой предыдущих проектов, мы будем только расширять нашу вселенную. <…> Мы продолжим выпускать пакеты расширений, обновлений и исправлений. Но мы будем действовать немного по-другому», — поделилась вице-президент EA Кейт Горман.

The Sims — компьютерная игра — симулятор жизни. В ней игроки могут создать любого персонажа, обладающего изменяемыми чертами характера, навыками и отношениями и выполняющего повседневные задачи, такие как приготовление ужина и украшение дома.

За более чем двадцать лет существования симулятор жизни The Sims обзавелся четырьмя полноценными частями и более 80 дополнительными наборами с новыми локациями, предметами и профессиями. В 2020 году геймдизайнер и автор телеграм-канала Backtracking Дима Веснин изучил дополнения и выяснил, что они говорят о нашем мире.