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Звезда «Гарри Поттера» сыграет главную роль в «Бриджертонах»

Сегодня в 20:25
Фото: Warner Bros. Pictures

Британская актриса Кэти Люн, известная по роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере, сыграет главную роль в четвертом сезоне сериала «Бриджертоны». Об этом сообщил Independent.

Люн исполнит роль женщины, дочь которой станет соперничать с Софи Бекетт — новым любовным интересом Бенедикта Бриджертона. В образе Софи в шоу появится Ерин Ха («Halo», «Сисси», «Багровое озеро»).

Персонаж Люн будут звать леди Араминта Ган. Она, согласно сюжету сериала, успела дважды выйти замуж и дважды овдоветь, а также стать матерью двух дочерей-дебютанток. Одна из них положит глаз на Бенедикта.

Героиню Араминты описывают как «потрясающую, проницательную и прямолинейную». Она, как указывает синопсис сезона, «плохо реагирует, когда что‑то или кто‑то угрожает ее положению в обществе».

Судя по всему, Софи как раз и станет такой угрозой для Ган. Девушка будет помехой желанию Араминты поженить Бриджертона и ее старшую дочь Розамунду. Роль последней исполнит Мишель Мао («Ужастики», «Боги хеви-метала»).

В образе младшей дочери Араминты Пози Ли предстанет Изабелла Вэй («Ворон», «1899»). Если Розамунда описывается как красивая и тщеславная девушка, желающая угодить матери, то Пози характеризуется как более дружелюбная и разговорчивая.

Новая часть сериала продолжит события третьего романа одноименной серии Джулии Куинн «Предложение джентльмена». В нем Бенедикт ищет «леди в серебре», которую он встречает на балу-маскараде и которая оказывается женщиной низкого происхождения по имени Софи Бекетт.

В описании анонса четвертого сезона Netflix подтвердил, что любовным интересом Бенедикта останется та же женщина. «Несмотря на то что его старший и младший братья счастливы в браке, Бенедикт не хочет остепеняться — пока не встречает пленительную „леди в серебре“ на балу-маскараде своей матери», — говорится в анонсе.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Главные роли в шоу исполнили Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.

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