В Финляндии пара купила остров, потому что он оказался дешевле дома

В Финляндии пара купила необитаемый остров площадью около 10 тыс. квадратных метров, поскольку не могла позволить себе готовый дом. Об этом написал New York Post.
24-летний Оливер Расселл и его подруга, 20-летняя Хелена Томашевская, приобрели остров за 31 тыс. долларов. В будущем они планируют построить там коттедж с сауной, но пока студенты живут в большой палатке.
Чтобы установить ее, влюбленным пришлось срубить часть деревьев. Рядом с палаткой пара установила душевую кабину. Серьезное строительство Оливер и Хелена наметили на следующий год.
«Мы не устанавливаем для себя слишком четких дедлайнов, поскольку нам приходится многому учиться», — отметил Расселл. По словам парня, раньше ему и Хелене не приходилось заниматься строительством.
Оливер вырос в американском штате Калифорния, а в Финляндию приезжал на каникулы к родственникам матери. Из‑за высокой стоимости образования в США он решил перебраться в Европу.
В Хельсинки Расселл встретил Хелену. Теперь пара строит дом своей мечты и ведет блог на ютубе об обустройстве острова.