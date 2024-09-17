В Финляндии пара купила остров, потому что он оказался дешевле дома

В Финляндии пара купила необитаемый остров площадью около 10 тыс. квадратных метров, поскольку не могла позволить себе готовый дом. Об этом написал New York Post.

24-летний Оливер Расселл и его подруга, 20-летняя Хелена Томашевская, приобрели остров за 31 тыс. долларов. В будущем они планируют построить там коттедж с сауной, но пока студенты живут в большой палатке.

Чтобы установить ее, влюбленным пришлось срубить часть деревьев. Рядом с палаткой пара установила душевую кабину. Серьезное строительство Оливер и Хелена наметили на следующий год.

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«Мы не устанавливаем для себя слишком четких дедлайнов, поскольку нам приходится многому учиться», — отметил Расселл. По словам парня, раньше ему и Хелене не приходилось заниматься строительством.

Оливер вырос в американском штате Калифорния, а в Финляндию приезжал на каникулы к родственникам матери. Из‑за высокой стоимости образования в США он решил перебраться в Европу.