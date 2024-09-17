Питер Динклейдж и Джош Бролин в трейлере комедии «Братья»

Prime Video опубликовало трейлер экшн-комедии «Братья». Ее премьера состоится 10 октября.
Сюжет рассказывает о бывшем грабителе, чью спокойную жизнь нарушает родной брат-близнец и по совместительству подельник.
Вместе они отправляются в путешествие по стране, чтобы сорвать самый большой куш в жизни. Избегая пуль, закона и властной матери, они должны восстановить разорванные семейные узы, пока не убили друг друга.
В фильме снимаются Питер Динклейдж, Джош Бролин, Мариса Томей, Гленн Клоуз и Брендан Фрейзер. В качестве режиссера выступил Макс Барбаков («Зависнуть в Палм-Спрингс»), сценарий написал Мейкон Блэр («Токсичный мститель»).