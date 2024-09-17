Джеймс Кэмерон собирается снять фильм о трагедии Хиросимы и Нагасаки

Джеймс Кэмерон приобрел права на готовящуюся к выходу книгу Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы». Об этом сообщает Deadline.

Оскароносный режиссер планирует использовать ее, а также другую книгу автора — «Последний поезд из Хиросимы» — в качестве основы для фильма. Его производство, по словам Кэмерона, начнется сразу же после завершения работы над «Аватаром».

Режиссер отметил, что две нехудожественные книги будут адаптированы в один «бескомпромиссный театральный фильм». Это будет его первая лента, не связанная с «Аватаром», со времен оскароносного «Титаника» 1997 года.

Картина будет называться «Последний поезд из Хиросимы». Сюжет будет частично основан на подлинной истории японца времен Второй мировой войны, который пережил атомный взрыв в Хиросиме, сел на поезд до Нагасаки, а затем пережил ядерный взрыв и там.